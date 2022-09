Někteří mi v dopisech vyhrožovali zabitím, vzpomíná Glock na Velkou cenu Brazílie 2008

Poslední kolo Velké ceny Brazílie 2008 viděl minimálně ze záznamu snad každý fanoušek formule 1. Lewis Hamilton předjel v posledním kole Tima Glocka, dostal se na páté místo a 4 body mu stačily k překonání vítězného Felipeho Massy v souboji o titul mistra světa.

Glock v závěru závodu zůstal na trati na pneumatikách do sucha. Začalo však pršet.

„Ten den jsem se na trati snažil odvést svou práci co nejlépe. Byli jsme sedmí a devátí a rozhodli jsme se zůstat na trati na suchých pneumatikách. Pamatuji si, jak jsem týmu tři kola před koncem říkal, že to skončí katastrofou, protože ty mraky přijdou během jednoho, dvou kol,“ řekl Glock v oficiálním podcastu Formule 1 Beyond The Grid.

„Říkal jsem si, že pokud bude pršet, bude to chaos. Z boxové zdi mi bylo řečeno, že zůstaneme venku, že nemáme co ztratit. Před posledním kolem jsem viděl, že prší, a řekl jsem týmu, že musím zastavit, bylo nemožné, abych to poslední kolo přežil. Odpověděli mi, že už nemohu zastavit, že boxy jsou zavřené kvůli pódiovému ceremoniálu.“

„V tu chvíli jsem byl čtvrtý, i když jsem neměl žádné informace a jen jsem se snažil přežít. Když se podíváte na onboard záběry, pochopíte to. Neměl jsem vůbec žádnou přilnavost. Po závodě mi můj inženýr řekl, že Lewis je šampion, ale neřekl mi, že jsem o mistrovství světa rozhodl já. Když jsem dojel do boxové uličky, potřásl jsem mu rukou a pogratuloval před tisícovkami brazilských fanoušků. O chvíli později za mnou přišli všichni novináři a zeptali se mě, proč jsem pomohl Lewisovi, proč jsem rozhodl o titulu.“

Glock poté čelil velkému tlaku ze strany fanoušků. „Při čtení dopisů, které mi přišly, mi běhal mráz po zádech, dokonce i rodiče se báli. Někteří z nich žádali, aby mi navždy zakázali závodit, jiní mě chtěli dokonce zabít. Nebylo snadné každý rok jezdit do Brazílie, ale když formule 1 zveřejnila záběry z onboard kamery, všechno se změnilo. Nechápu, proč to trvalo pět let. Mnoho lidí změnilo svůj pohled na věc.“

Onboard záběry z Glockova vozu najdete na Youtube formule 1.