Některé týmy zřejmě používaly ohebnější podlahu. Wolff je šokován, FIA reaguje

FIA se chce zaměřit na průhyb podlah. V základu se nejedná o novinku. Vozy formule 1 jsou už mnoho let vybaveny dřevěnými prkny, které normálně samozřejmě nevidíme – spatříme je pouze při nehodách nebo třeba v Monaku, kde maršálové rádi odklízejí vůz pomoci jeřábu, který monopost zvedne do velké výšky, takže dobře vidíme podlahu.

Opotřebení prken se měří, aby se zajistilo, že vozy nebudou jezdit příliš nízko, což je letos mnohem větší téma než v minulosti. Ale nejde jen o opotřebení.

Článek 3.15.8 Technických pravidel hovoří o flexibilitě centrální části podlahy (Central Floor Flexibility).

Pravidlo zjednodušeně řečeno stanovuje maximální průhyb 2 mm u dvou středových otvorů prkna a maximálně 2 mm u jeho nejzadnějšího otvoru ve snaze zajistit dostatečnou tuhost podlahy.



Foto: Getty Images / Giuseppe Cacace

Téma se podle Motorsport.com poměrně hodně řešilo na zasedání Technického poradního výboru (TAC) po Velké ceně Kanady.

Objevily se tvrzení, že některým týmům se podařilo chytře prohnout podlahy celkem až o 6 mm, což by jim umožnilo jezdit s větším sklonem a mnohem blíže k zemi pro zvýšení výkonu bez rizika neblahých účinků nárazů do země.

V návrhu technické směrnice, kterou na Velké ceně Velké Británie vydal technický ředitel FIA pro monoposty Nikolas Tombazis a která vstoupí v platnost ve Francii, FIA oznámila zpřísnění pravidel týkajících se tuhosti podlahy. Maximální hodnota 2 mm bude nyní přísně vymáhána. FIA se podívá na CAD schémata, fyzickou instalaci i simulace (Metoda konečných prvků).

FIA upřesnila, že k tomuto kroku přistoupila proto, aby zajistila „spravedlivý a rovnocenný poměr mezi všemi vozy“, což může nepřímo potvrzovat, že dříve tomu tak nebylo.

Tombazis jasně řekl, že FIA se domnívá, že týmy, které mají „nadměrnou deformaci“ podlahy, tak činí z toho důvodu, „aby dosáhly výrazně nižší jízdní výšky, a tím i nepřímého aerodynamického zisku“.

„Nikdo o tom neměl ani tušení, dokud s tím FIA nepřišla na posledním zasedání Technického poradního výboru, což všechny týmy velmi překvapilo,“ řekl Wolff.

„To, co je v předpisech a jaký je jejich záměr, je celkem jasné. Chci říct, že neexistuje žádný argument, proč by se to mohlo vychýlit víc než to, co je v předpisech. Mírně řečeno to bylo trochu překvapení, spíše šok.“