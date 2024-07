Některé týmy se bojí nasadit mladé jezdce, tvrdí Marko

V týmech, které v F1 momentálně provozuje Red Bull, sice nalezneme dva jezdce, jejichž věk se bohybuje kolem pětatřicítky a jsou mnohými kritizováni kvůli nevýrazným výkonům (jde o Daniela Ricciarda a Sergia Péreze), ale na druhou stranu rakouská společnost otevřela dveře do královny motorsportu mohla mladíkům.

A právě sázka na mladé piloty je něčím, na co nemají některé týmy podle poradce Red Bullu Helmuta Marka dostatečnou odvahu.

„Co se Olivera Bearmana (nového jezdce Haasu pro sezonu 2025, pozn. red.) týká, nastal správný čas na jeho povýšení do F1 v příštím roce,“ uvedl Marko ve svém sloupku pro Speedweek, ve kterém se tentokrát zaměřil na juniorské závodníky.

„Závod s Ferrari mu ukázal budoucnost v F1, ale kdybyste se podívali na jeho výsledky ve formuli 2, vypadalo by to pro něj mnohem hůř. Je ale dobře, že do formule 1 přicházejí mladí jezdci, jsem rozhodně pro,“ napsal dále Rakušan.

„Nemohu jmenovat, ale v poli jsou jezdci, kteří stagnují a jsou o něco lepší nebo horší podle toho, jakou mají náladu. Blokují přitom cestu mladým jezdcům. Týmy se také bojí nasazovat juniory. Samozřejmě, že dělají chyby, ale je lepší, když někdo dělá chyby a je nadějí do budoucna, než aby už nedošlo k žádnému zlepšení,“ dodal na toto téma Marko, který zároveň zhotnotil dosavadní počínání juniorských jezdců Red Bullu v letošní sezoně.

„Během letní přestávky budeme výkony juniorů Red Bullu podrobněji analyzovat a vyhodnocovat. Hadjar se vítězstvím v závodě na Silverstonu ujal vedení v průběžném pořadí F2. Nesmíme však zapomínat, že měl několikrát smůlu. Jinak by byl v šampionátu na míle vpředu. Ve formuli 3 pak zazářil Lindblad, když jako nováček přešel z formule 4 přímo do formule 3 a hned vyhrál závod. Je mu teprve 16 let a jsme rádi, že je nyní nově opět možné řídit vůz F1 již v 17 letech,“ připomněl Marko nedávnou změnu pravidel.