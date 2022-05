Některé týmy mohou kvůli finančnímu limitu vynechat poslední závody, říká Horner

Pamětníci si jistě vzpomenou na Grand Prix USA v roce 2005. V Indianapolis tehdy do závodu odstartovalo šest vozů. Příčinou byly problémy s pneumatikami a šlo o jeden z největších skandálů v historii F1.

Podle Christiana Hornera se může situace letos opakovat – na startu by mohlo být jen šest vozů. V tomto případě by nešlo o bezpečnost ale o peníze...

Týmy musí od loňského roku hospodařit v rámci rozpočtového stropu. Jeho výpočet je složitější, netýká se výrobců motorů, je vztažen na 21 závodů, některé náklady se do něj nepočítají.

Letos je rozpočtový strop ve výši 140 milionů dolarů. Příští rok má ještě klesnout ale reálně stoupne. Do hry vstoupí inflace. Aby se týmy nehádaly, zda je vyšší v Británii, Švýcarsku či Itálii, bere F1 inflaci v sedmi nejvyspělejších zemích světa alias G7 a to v září. Z ní se vypočítá reálný strop pro příští rok.

Příští rok je ještě daleko, ale velká inflace je tady už nyní. Týmům stoupají náklady na dopravu (a že toho vozí na grand prix hodně) nebo energie.

Red Bull, Mercedes, McLarenu a Aston Martin měli už před časem navrhovat zvýšení letošního stropu o 7 milionů. Proti měli být Alpine, Haas a Alfa Romeo.

„Sedm týmů by pravděpodobně muselo vynechat poslední čtyři závody, aby se letos vešly do limitu,“ cituje Hornera BBC.

„Není to jen o velkých týmech. Jsou to týmy uprostřed pole, které se opravdu potýkají s inflačními problémy.“

„FIA má povinnost se starat. Vím, že to berou vážně. Účty za energie, životní náklady... náklady rostou exponenciálně a F1 není výjimkou. Nákladní doprava vzrostla čtyřnásobně a to není něco, co bychom mohli ovlivnit.“

Szafnauer má pro Hornera radu

Šest vozů na startu zní samozřejmě jako obří skandál, ale Horner pochopitelně podobnými výroky vyvíjí tlak na FIA, aby strop zvýšila.

Podle Otmara Szafnauera je řešení snadné. „Když se náklady na dopravu zvýší o 2,5 nebo 3,5 milionu, ale váš rozpočet na vývoj je 20 milionů, nemůžete udělat rozpočet na vývoj 17 milionů a stále být pod limitem? Můžete.“