Některé diskuze kolem konce Ricciarda v McLarenu nebyly fér, říká Brown

Jedním z velkých témat letošní sezony byla situace kolem Daniela Ricciarda, která vyústila v předčasný odchod Australana z McLarenu. Zak Brown nyní přiznal, že mu některé související komentáře přišly nefér.

Když bylo v roce 2020 oznámeno, že Daniel Ricciardo podepsal víceletý kontrakt u McLarenu, asi nikdo nečekal, že se australský pilot se stájí z Wokingu rozloučí kvůli nevýrazným výkonům předčasně.

Formule 1 ale bývá nevyzpytatelná a tento scénář nakonec opravdu nastal.

Ohledně rozvázání spolupráce mezi McLarenem a Ricciardem se toho v průběhu letošního roku hodně napsalo – probírala se kritika šéfa McLarenu Zaka Browna na adresu Ricciarda, ale třeba i výše odstupného pro rodáka z Perthu.

V rozsáhlém rozhovoru pro youtubový kanál McLarenu se nyní Brown ohradil vůči obviněním, která souvisí s odchodem Ricciarda z týmu.

„Myslím, že je těžké, když vás hodnotí lidé, kteří k dané problematice nemají blízko a každý z nich má svůj názor. Je to však v pořádku, protože to je sport. Řekl bych, že se nemůžete pohybovat ve sportu a nemít hroší kůži. Fanoušci i média budou mít vždy své názory,“ prohlásil Brown.

„Moc dobře vím, co se skutečně stalo, jaký mám vztah s Danielem a jeho vedením a jak transparentní spolupráce to byla. Nebylo to snadné pro nikoho, ale nebylo to tak, jak si spousta lidí myslí. Je to frustrující, protože jste trochu nespravedlivě obviněn z určitých věcí, o kterých víte, že se nestaly,“ odmít boss McLarenu spekulace o neférovém jednání.

Výhra v Monze

Odpovědi, proč se Ricciardovi v barvách McLarenu nedařilo (vyjma například loňského vítězství v italské Monze), nezná ani samotný Brown.

„Je to velká záhada, protože on rozhodně talent má. Ukázal nám to v Monze, během kariéry vyhrál osm velkých cen, které navíc nevyhrál tak, že by všichni nabourali v první zatáčce,“ poukázal americký obchodník a manažer.

„Vzpomínky na Monzu jsou dodnes těmi nejlepšími za 30 let mého působení v motorsportu, za což musím Danielovi poděkovat. Velmi doufám, že ho znovu uvidím na startovním roštu formule 1. A dveře nemá zavřené ani u nás v McLarenu.“