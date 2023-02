Některé cíle nebyly splněny. McLaren není spokojený ale ani překvapený formou MCL60

McLaren neví, jak na tom bude na začátku sezóny. Zatím ale není spokojený.

Zak Brown v pátek prozradil, že tým nesplnil cíle vývoje vozu. Šéf týmu Andrea Stella poskytl další informace o tom, co se pokazilo. Nový šéf britské stáje značil, že největším problémem je v současné době aerodynamická účinnost, což znamená, že při dané úrovni přítlaku vytváří vůz příliš velký odpor vzduchu a je tak pomalejší na rovinkách.

„V loňském roce jsme měli několik jasných cílů z hlediska vývoje, které se týkaly aerodynamické účinnosti, určitého vývoje souvisejícího s využitím pneumatik a také některých dalších cílů na zlepšení rovnováhy,“ vysvětlil Stella, kterého cituje Autosport.

„Skutečnost je taková, že většina těchto cílů byla skutečně splněna. Ale pokud jde o cíl týkající se aerodynamické účinnosti vozu, tak tam jsme stále ještě pozadu za tím, co bylo našim cílem.“

„Některé cíle tedy byly splněny. Aerodynamická účinnost stále není tam, kde bychom chtěli, aby byla, nebo kde bychom chtěli, aby byl vůz, který má být mezi prvními čtyřmi.“

Přestože ve Wokingu nejsou spokojeni, nejsou ani překvapeni. „Myslím, že na základě toho, co jsem viděl v těchto dvou dnech, je náš výkon v podstatě tam, kde jsem ho očekával,“ uvedl Stella. „Nebylo to žádné překvapení. Data korelují s tím, co jsme z aerodynamického hlediska očekávali.“

Podle Stelly je dokonce výkon McLarenu i očekávaný z hlediska výkonu a časů na kolo, i když to se v testech samozřejmě vždy špatně posuzuje.

„Víme, že máme před sebou ještě hodně práce. Ale když se zamyslíme nad sezónou, je dlouhá a může dojít k výkyvům v pořadí. A jak už jsem řekl při představení vozu, víme, že máme dobré vývojové tempo. Na to se soustředíme. Myslím, že pokud jde o začátek sezóny, musíme být realističtí. Ale pokud jde o výhled na sezónu, zůstáváme optimističtí.“

Na otázku, jaká jsou realistická očekávání pro Grand Prix Bahrajnu, Stella připustil, že ve středu pole je to natolik těsné, že McLaren může skončit prakticky kdekoliv.

„Myslím, že opět uvidíme, že střed pole je velmi kompaktní. A to znamená, že pokud neodvedete dostatečně dobrou práci, a to i v nastavení a maximálním využití toho, co máte, můžete mít problém dostat se z Q1. Zároveň ale můžete být soupeřem pro Q3.“

„Když mluvím o konkurenceschopnosti, řekl bych, že naším cílem v průběhu sezony je být autem v první čtyřce. V tuto chvíli bych řekl, že v tomto rozmezí nutně nejsme.“