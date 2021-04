Několik dalších závodů bude pro Vettela klíčových, myslí si Webber

„Je opravdu těžké vědět, jak se to všechno stalo,“ řekl Webber pro RaceFans o Vettelově situaci v Maranellu.

„Ale myslím si, že je to celkem jasné. Trochu jsem sledoval Drive To Survive a je zřejmé, že uvnitř Ferrari to pro něj muselo být docela náročné.“

„Hledal tedy změnu kulis. Vždy jsme však měřeni podle toho, co děláme v autě.“

„Myslím, že v Astonu Martin bude šťastnější. Určitě tam bude šťastnější od pondělí do pátku, ale co ukážou stopky? To je hlavní barometr a on to ví lépe než kdokoli jiný.“

„Sám sobě je nejtvrdším kritikem. Bude na sebe opravdu tvrdý. U těchto věcí se to snadno nabalí jako sněhová koule, která se vymkne kontrole. Jeho misí teď musí být to, aby se sněhová koule nevymkla kontrole, aby se znovu vrátil na koně a sžil se s tímto autem.“

„Nezáleží na tom, jak se jmenujete, jakou máte sbírku trofejí. Ve formuli 1 musíte každý rok dodat výsledky a on to ví. Dalších šest nebo sedm závodů pro něj bude rozhodujících.“