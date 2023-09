Někdy zní skoro jako náš zaměstnanec. Naštěstí jím není, říká Verstappen o Wolffovi

Max Verstappen byl v Singapuru dotazován na slova Tota Wolffa, který poněkud ironicky komentoval dosažení rekordu v počtu vítězství v řadě.

Max Verstappen získal v Monze desáté vítězství v řadě, což je rekord. Toto Wolff ale jeho „záznam“ bagatelizoval.

„Naše situace byla možná trochu jiná, protože jsme měli v týmu dva jezdce, kteří proti sobě bojovali,“ řekl Wolff pro Sky Sports F1. „Nevím, jestli mu záleží na rekordu, není to něco, co by pro mě bylo důležité, žádné z těch čísel. Je to dobré pro Wikipedii a i tak to nikdo nečte.“

„Nejsem z toho zklamaný,“ řekl Verstappen na tiskové konferenci v Singapuru. „Měli závod na ho***, takže byl asi naštvaný na jejich výkon.“

„Někdy zní skoro jako by byl zaměstnancem našeho týmu, ale naštěstí jím není.“

„Myslím, že je zkrátka důležité, aby se člověk soustředil na svůj vlastní tým. To je to, co děláme. Dělali jsme to i v minulosti, když jsme byli za nimi a oni dominovali. Měli byste umět ocenit, když se týmu opravdu daří, což si myslím, že jsme v minulosti dělali, protože to fungovalo i jako určitá inspirace.“

„Vidět někoho tak dominantního bylo v té době velmi působivé. Věděli jsme, že prostě musíme pracovat tvrději, snažit se být lepší a pokusit se dostat na takovou úroveň. Když jsme teď tam, tak jsme samozřejmě velmi šťastní a užíváme si tento okamžik.“