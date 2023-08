Někdy se ptám sám sebe, zda to má ještě smysl, říká Verstappen k rostoucímu počtu závodů

Dvojnásobný mistr světa Max Verstappen tvrdí, že si působení v F1 stále užívá, i když už jen do určité míry.

Ačkoliv se může zdát, že si Max Verstappen, jenž letos míří za svým třetím titulem mistra světa v řadě, nemá na co stěžovat, existují záležitosti, které nejsou nizozemskému závodníkovi zrovna po chuti.

Jde především o rostoucí počet velkých cen, ale třeba i o závodní víkendy se sprintem, které jsou součástí kalendáře F1 od roku 2021.

„Mám obavy o sport, který mě vždycky bavil. Stále mě baví, ale jen do určité míry. Není to tak, že bych byl úplně proti změnám, jak někteří lidé tvrdí. Ty změny ale musí být ku prospěchu formule 1,“ uvedl pilot Red Bullu v rozhovoru pro deník De Telegraaf.

„Proč bys musel měnit věci, když se ti daří? Myslím, že tradiční kvalifikace je skvělý formát, nemusí se vše točit kolem peněz. Lidé si mohou říkat: 'Vydělává hodně peněz, na co si ten člověk stěžuje?' Je to však o vaší pohodě, o tom, jak věci prožíváte, a ne o tom, kolik vyděláváte,“ vysvětlil Verstappen

„Mám pocit, že toho musím dělat příliš mnoho a kvůli tomu vynechávám jiné věci, takže si někdy říkám, zda to ještě stojí za to,“ přiznal suverén letošní sezony.

Dodrží smlouvu?

Verstappen má momentálně kontrakt s Red Bullem až do konce sezony 2028. To znamená, že by smlouva měla vypršet až poté, co od roku 2026 v F1 začnou platit nová technická pravidla.

Na otázku, zda by uvažoval o předčasném ukončení smlouvy v případě, že by Red Bull nezvládl přechod na nová pravidla, Verstappen odpověděl:

„Neočekávám, že by se tým tolik propadl, když máme tak skvělé lidi. V tomto sportu se ale vždycky může stát, že nebudete konkurenceschopní. Záleží na tom, jaké budou naše vyhlídky. Jezdit tři roky ve středu by se mi ale nechtělo. To bych raději zůstal doma a dělal něco jiného. Jak už jsem ale řekl, neočekávám, že by to mělo nastat.“