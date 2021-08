Někdy byly mé výkony velmi nekonzistentní, připouští Cunoda

Cunoda bodoval v necelé polovině závodů. Na kontě má ale také mnoho nehod.

„První polovina sezóny byla celkově velmi zajímavá a užil jsem si ji,“ řekl Cunoda pro F1.com.

„Mnoho věcí jsem nečekal. Příliš se to neshodovalo s tím, jak jsem si před začátkem sezóny myslel, že by to mohlo vypadat.“

„Bylo tam hodně vzestupů a pádů a někdy byly mé výkony velmi nekonzistentní. Celkově jsem ale docela spokojený, protože se mi podařilo bodovat a pomoci tak AlphaTauri být jediným týmem, který letos zatím bodoval v každém závodě. Musíme v tom teď pokračovat, protože začínáme druhou polovinu roku.“

Body jezdců AT

Prvním závodem po letní přestávce je Spa. Na okruh má Cunoda podle svých slov dobré vzpomínky. „Vloni jsem ve formuli 2 vyhrál hlavní závod po startu z pole position, rok předtím ve formuli 3 jsem zde získal své první pódium v této kategorii.“

„Mám tuto trať rád, takže se na ni těším a myslím, že to bude jeden z okruhů, na kterém se budu poprvé ve voze formule 1 cítit zvláštně. Obzvlášť zajímavá zkušenost bude vidět, jak vůz F1 projede Eau Rouge.“