Někdo pětkrát, někdo vůbec. Kolikrát letos FIA jezdcům a týmům proměřila desky na podlaze?

FIA kontroluje tloušťku desek na podlaze namátkově. Jak jsou na tom jezdci a týmy z hlediska počtu měření v letošní sezóně?

FIA kontroluje vozy před i po závodě a vlastně v průběhu celého víkendu. Jde o fyzickou kontrolu vozu ale i různých parametrů. Vozy se váží, měří se teplota a tlak pneumatik, odebírají se vzorky paliva a oleje apod. Za porušení technických pravidel následuje diskvalifikace.

V Austinu byli diskvalifikováni Hamilton a Leclerc. FIA proměřila jejich kluzné desky. Nová deska musí mít 10 milimetrů. Po závodě pak minimálně 9 milimetrů. Jistá míra opotřebení je tolerována a očekávána, ale nesmí být příliš velká. To je totiž smyslem desky – od poloviny 90. let hlídá minimální světlou výšku. Pokud je vůz příliš nízko, deska se opotřebuje více. K měření je v desce několik otvorů.



Deska na voze Hamiltona. Dobře patrné jsou kontrolní otvory. Tři jsou vpředu – jeden na začátku desky, další dva vedle sebe o něco dál dozadu. Poslední čtvrtý otvor je v zadní části desky.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Jak vypadá zápis technického delegáta o kontrolách před a po závodě se můžete podívat třeba zde (pdf) – jde o zápis právě z GP USA. Informace o měření desky je uvedena na stran 3:

A physical floor and a plank wear inspection was carried out on car numbers 01, 16, 44 and 04.

Některé parametry se kontrolují u všech vozů a pravidelně, některé jen u některých vozů a třeba i nepravidelně.

Prošli jsme zápisy ze všech závodů kromě Rakouska, kde není k dispozici – patrně v důsledku pozávodního chaosu okolo traťových limitů.

Kluzná deska nebyla proměřena vůbec v GP Kataru, Japonska, Belgie, Kanady, Miami a Saúdské Arábie. Celkem bylo provedeno letos 19 měření. Rozložení tohoto počtu ale není rovnoměrné. Na prvním místě jsou Leclerc a Russell, kterým měřili desku třikrát. Podobně je tomu mezi týmy – vedou Mercedes a Ferrari. Naopak desku AlphaTauri a Williamsu letos ještě neměřili.