Nejzkušenější z Australanů. Ricciardo může ve Španělsku pokořit rekord

Pokud Ricciarda nepostihne technický problém nebo snad nehoda, odstartuje v neděli do svého 216. závodu ve F1. Stane se tak nejzkušenějším australským jezdcem.

Ricciardo se nyní o první pozici dělí s Markem Webberem. Oba jsou na čele výčtu australských jezdců.

Ricciardo už vede v počtu účastí ve víkendech grand prix – tam se počítají všechny případy, kdy jezdec o víkendu vyjede na trať v rámci oficiálního programu F1. Může tedy jít o pouhou účast v prvním pátečním tréninku nebo o situaci, kdy jezdec projde i kvalifikací ale do závodu neodstartuje. Ricciardo má na kontě 223 účastí, Webber o pět méně.

Počet startů ve F1

V grafu nejsou pro přehlednost uvedeni všichni jezdci z Austrálie. Tony Gaze a Paul Hawkins odstartovali do 3 závodů, Warwick Brown a Paul England do jednoho a Ken Kavanagh, Brian McGuire a Gary Brabham do žádného – zúčastnili se závodních víkendů ale neodstartovali a / nebo se nekvalifikovali.

Vítězství

Australané získali ve F1 celkem 43 vítězství. Ricciardo se na tomto počtu podílel devíti zářezy. Poslední získal vloni v Monze.

Pokud jde o stupně vítězů, tam zatím vede Webber (42) a Ricciardo je druhý (32). Výčet Australanů s pódiem je stejný jako u vítězství plus Tim Schenken, který byl třetí v Rakousku 1971.

Statistika, ve které Ricciardo ztrácí, je ta nejdůležitější – tituly. Pomyslnou korunu zatím získali jen dva Australané – Jack Brabham v letech 1959, 1960 a 1966 a Alan Jones v roce 1980.

Všechny statistiky by v budoucnu mohl zbořit Oscar Piastri. Nadějný mladík vyhrál hned skoro všude, kam přišel. V současné době je v juniorském programu Renaultu. Francouzská stáj pro něj hledá sedačku pro příští rok. V Alpine zřejmě volno nebude, a tak se mluví třeba o Williamsu.