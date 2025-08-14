Největší zklamání dosavadního průběhu sezony? Red Bull, tvrdí Ralf Schumacher

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher se podivuje nad propadem výkonnosti Red Bullu.
Red Bull letos na své poměry tápe a v Poháru konstruktérů je až čtvrtý, s obřím mankem 365 bodů na vedoucí McLaren, který míří za obhajobou titulu. Slabší forma stáje z Milton Keynes znamená, že Max Verstappen vypadává z boje o celkové prvenství a jeho šance na pátý titul v řadě se prakticky rozplynuly, přestože v první části sezony dokázal vyhrát dva závody (v Suzuce a v Imole).
Naposledy však před letní přestávkou skončil Verstappen po osmém místě v kvalifikaci až devátý v Maďarsku. Podle bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera šlo o nejhorší moment Red Bullu v celé sezoně.
„Když se podíváte na výsledky teď, opravdu musíte říct – a lidem se to nebude líbit – že z pohledu týmu je největším zklamáním Red Bull,“ řekl Schumacher v podcastu Backstage Boxxengasse.
„Jistě, začátek sezony měli dobrý, ale teď de facto upadli do bezvýznamnosti. A Budapešť byla upřímně tím nejnižším bodem. Vlastně si ani nepamatuji, kdy byl Max Verstappen, mimo dobu, kdy závodil v Toro Rosso, takhle vzadu,“ dodal šestinásobný vítěz závodu F1.