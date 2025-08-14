Největší zklamání dosavadního průběhu sezony? Red Bull, tvrdí Ralf Schumacher | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Největší zklamání dosavadního průběhu sezony? Red Bull, tvrdí Ralf Schumacher

Jakub Knoll
14. srpna 2025

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher se podivuje nad propadem výkonnosti Red Bullu.

Red Bull letos na své poměry tápe a v Poháru konstruktérů je až čtvrtý, s obřím mankem 365 bodů na vedoucí McLaren, který míří za obhajobou titulu. Slabší forma stáje z Milton Keynes znamená, že Max Verstappen vypadává z boje o celkové prvenství a jeho šance na pátý titul v řadě se prakticky rozplynuly, přestože v první části sezony dokázal vyhrát dva závody (v Suzuce a v Imole).

Naposledy však před letní přestávkou skončil Verstappen po osmém místě v kvalifikaci až devátý v Maďarsku. Podle bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera šlo o nejhorší moment Red Bullu v celé sezoně.

„Když se podíváte na výsledky teď, opravdu musíte říct – a lidem se to nebude líbit – že z pohledu týmu je největším zklamáním Red Bull,“ řekl Schumacher v podcastu Backstage Boxxengasse.

„Jistě, začátek sezony měli dobrý, ale teď de facto upadli do bezvýznamnosti. A Budapešť byla upřímně tím nejnižším bodem. Vlastně si ani nepamatuji, kdy byl Max Verstappen, mimo dobu, kdy závodil v Toro Rosso, takhle vzadu,“ dodal šestinásobný vítěz závodu F1.

