Největší výzva pro Pirelli v příštím roce? Zrekonstruovaný Zandvoort

Na okruhu v Zandvoortu vystřídala závodní vozy těžká technika. Začala rekonstrukce okruhu před návratem formule 1 v příštím roce.

Každý okruh v kalendáři je různě náročný na pneumatiky. Zandvoort ale bude mít jednu specialitu – poslední zatáčka bude klopená o 18 stupňů. Sklon 32 % bude znamenat, že mezi horní a spodní části okruhu bude výškový rozdíl 4 metry. Klopení bude dvakrát větší než v Indianapolis.

In case y'all were wondering how the track of Circuit Zandvoort looks like now during reconstruction for 2020... pic.twitter.com/RyMnpAU7O0