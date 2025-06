Největší problém jsou závodní standardy, říká Verstappen

Po restartu závodu šest kol před cílem se Verstappen dostal do incidentů s dvěma soupeři. Při restartu nejprve téměř ztratil kontrolu nad svým red bullem na výjezdu z poslední zatáčky, čehož využil k postupu vpřed Charles Leclerc. Při předjíždění na cílové rovince mezi nimi došlo k drobnému kontaktu.

O čtyři kola později měl Verstappen na příkaz týmu přepustit svou čtvrtou pozici Russellovi.

Mezi čtvrtou a pátou zatáčkou proto Nizozemec zpomalil a jakmile se Russell dostal polovinou svého vozu před něj, Verstappen si chtěl svou pozici vzít zpět a došlo k tvrdému kontaktu.

Verstappen projel cílem pátý, bezprostředně poté ale dostal od sportovních komisařů trest 10 sekund za způsobení kolize s Russellem. Ve výsledcích se tím propadl na desáté místo.

Kromě toho dostal Verstappen tři trestné body a je jeden bod od zákazu startu v závodě.

„A záleží na tom?“ odpověděl Verstappen na otázku Sky Sports F1, aby se vyjádřil ke kolizi.

„Ano, dobře, je to skvělé. Raději bych mluvil o závodě než o jednom momentu. Zkusili jsme jet na tři zastávky a myslím, že to bylo celkem dobré. Bylo to závodění, ale také jsme to potřebovali, protože se nám celkem opotřebovávaly pneumatiky. Takže myslím, že to bylo dobré.

„Bohužel pak na konci vyjel safety car a nám doslova došly pneumatiky. Tvrdá sada nebyla tou správnou pneumatikou. Když zbývá do cíle šest kol, všichni jedou na plno. Na tvrdé sadě jsem byl limitován přilnavostí.

„Na rovince už do mě někdo (Leclerc) vrazil a pak také v první zatáčce, ale řekli mi, abych vrátil pozici,“ řekl Verstappen následně pro Motorsport.com.

„Největší problém, který máme, jsou podle mě závodní standardy. Není přirozené to, co je a co není povolené, to je docela frustrující. Někdy to hraje ve váš prospěch, někdy proti vám a dnes to bylo proti mně.“

Cunoda mimo body

Po další blamáži, kdy v sobotní kvalifikaci obsadil poslední dvacáté místo a do závodu startoval z boxů, dojel Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Júki Cunoda mimo body na třináctém místě.