Největší hloupost, kterou jsem za 12 let u Mercedesu udělal, říká Wolff o okamžiku, který ohrozil Russellovo vítězství

George Russell málem přišel o vítězství, které mu spadlo do klína poté, co kolidovali Lando Norris a Max Verstappen.

V průběhu závodu probíhá komunikace mezi jezdcem a jeho závodním inženýrem. Někteří jezdci preferují spíše méně komunikace, jiní naopak vyžadují více informací. Už méně je obvyklé, aby do týmového rádia promlouval někdo jiný. Ale občas k tomu dojde.

Snad žádný jezdec ale nemá rád, pokud na něj někdo mluví v okamžicích, kdy se musí maximálně soustředit – při souboji, při brzdění, v rychlých zatáčkách. Pro komunikaci jsou asi nejlepší rovinky.

„Georgi, můžeš to vyhrát! Můžeš to vyhrát, Georgi!“ ozval se po kolizi Verstappena a Norrise v rádiu George Russella Toto Wolff. A nebylo to zrovna v ideální okamžik.

„Nechte mě do prd*** řídit!“ reagoval Russell. A Wolff si po závodě sypal popel na hlavu.

„Mohl jsem ho tou zprávou vyřadit," řekl Wolff, kterého cituje GPblog. „Tohle byla ta největší hloupost, kterou jsem za 12 let u Mercedesu udělal. Budu se za to navždy stydět.“

„Musíte se dívat, kde na jezdce mluvíte. Neděláte to při brzdění nebo ve vysokorychlostních zatáčkách. Ale já jsem se nepodíval na GPS, kde je. Prostě jsem viděl, jak se ti dva navzájem vyřazují, a my jsme to předvídali, a pak jen emotivně zmáčkl tlačítko.“

„Najednou mi Toto křičel do ucha: ‚Můžeš to vyhrát‘,“ řekl Russell. „Málem jsem boural když mi zakřičel do uší. Bylo to velmi hlasité, ale myslím, že to jen dokazuje vášeň, kterou všichni sdílíme. Máme za sebou několik těžkých let. Je skvělý pocit být zpátky na nejvyšším stupni.“