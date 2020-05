Nejtěžším týmovým kolegou byl Alonso, říká Massa. Trpěl jsem.

„Můj nejtěžší týmový kolega byl Fernando Alonso,“ uvedl Massa na sociálních sítích. „Nechci ignorovat důležitost Michaela Schumachera, ale Alonso měl bezpochyby stejný talent, stejnou rychlost a stejnou inteligenci jako Němec.“

„Schumacher měl v týmu moc, ale pro mě byl jako starší bratr, zatímco s Alonsem byl boj vyrovnanější, byli jsme na stejné úrovni, ale dokázal vše otočit ve svůj prospěch.“

„Psychologicky to bylo těžké. S Alonsem jsem hodně trpěl. Vždy jsem si s ním dobře rozuměl, ale dokázal věci změnit ve svůj prospěch. S Kimi jsem tento problém nikdy neměl.“

Massa vzpomíná na úvod sezóny 2010. Vrátil se do F1 po nehodě v kvalifikaci na GP Maďarska, Alonso byl u Ferrari nový. Sezóna začala tehdy v Bahrajnu.

„První závod v Bahrajnu se mi podařilo zůstat před ním v kvalifikaci, ale pak měl výjimečný závod a porazil mě.“

„V Austrálii pak pršelo. Byl jsem třetí a on čtvrtý, ale v posledních kolech se na mě přilepil a tým mi řekl, abych ho pustil. Odmítl jsem, protože to nedávalo smysl. Byl to teprve druhý závod. Nebylo to férové.“

„Pak to začal psychologicky ovlivňovat a všechno se zhoršilo s tím, co se stalo v Německu, když mi řekli, abych ho pustil. Udělal jsem to, protože to v tu chvíli to bylo správné.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson