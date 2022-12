Nejtěžší úkol? Říct Vettelovi, že u Ferrari končí, myslí si Binotto

Odcházející šéf Ferrari Mattia Binotto si podle svých slov bude navždy pamatovat telefonát čtyřnásobnému mistrovi světa formule 1 Sebastianu Vettelovi v květnu 2020.

Kvůli pandemii koronaviru začala sezóna F1 až v červenci a Ferrari se neobvykle rozhodlo oznámit jezdeckou sestavu pro další rok ještě před začátkem předcházející sezóny.

Pro příchod Carlose Sainze do týmu bylo důležité rozhodnutí neprodloužit smlouvu s Vettelem, na jehož místo Španěl přišel.

„Sebastian je v první řadě skvělý, skvělý jezdec a není to proto, že to říkám já, je to pro to, co dosáhl, fantastické, vynikající, úžasné,“ řekl Binotto.

„Jako Ferrari jsme měli štěstí, že byl součástí našeho týmu a bylo to důležitých šest let. Jako jezdec přinesl hodně, ale myslím si, že toho přinesl hodně i jako člověk, a každý jeden fanoušek Ferrari Sebastiana stále miluje.

„Myslím, že je to fakt, každý jeden fanoušek stále miluje Ferrari a myslím, že všichni lidé ve Ferrari ho stále milujeme. Myslím, že to byla neuvěřitelná léta.

„Bylo pro mě složité mu ke konci oznámit, že s ním neprodloužíme. Byl to možná ten nejtěžší úkol, jaký jsem během své kariéry udělal.

„Když milujete takového člověka a práci s ním si opravdu užíváte, vždy je těžké skončit. Byl to důležitý moment také pro mou kariéru, protože těžkými momenty se stáváte silnějšími. Ale je to ten, který si budeme pamatovat jako nejtěžší.“

Sám Vettel si vyčítal, že během svého působení nedokázal pro Scuderii získat titul mistra světa, podle Binotta na tom ale nese vinu celý tým.

„Myslím, že má svým způsobem pravdu, protože když přišel do Ferrari, byl ambiciózní, jeho cílem bylo získat titul s Ferrari, bylo to naším snem a také cílem,“ pokračuje Binotto.

„Pro něj to bylo selhání, bylo to ale selhání všech jako týmu. Byl velmi blízko, nejblíže v letech 2017 a 2018, takže jsme měli pár příležitostí. Nedosáhli jsme toho a když je to vaším cílem, ale vy toho nedosáhnete, je to selhání.“