Nejtemnější scénář: Koronavirus může posunout start nové éry

Mechanik McLarenu, který se stará o tankování aut, se nakazil koronavirem (můžeme jen předpokládat, že cestou do Austrálie nebo v Evropě). Celkem 14 dalších zaměstnanců McLarenu zůstává v Melbourne v karanténě. Ale k podobnému opatření přistoupí podle Auto Motor und Sport zřejmě i další týmy – zaměstnanci se sice vrátí do Evropy, ale do konce března se vyhnou továrně.

Nejsložitější je situace pro italské týmy Ferrari a AlphaTauri. V zemi panují největší opatření, je omezený pohyb osob. Personál má přistát v Nice a poté se domů dopravit autobusy. Je otázkou, zda se pak ještě dostane z Itálie.

Čekání na rozhodnutí o odkladu, zrušení?

V noci na pátek našeho času se dlouhé hodiny čekalo, zda se v Austrálii pojede, pojede bez diváků, nebo bude závod zrušen. Nakonec byl zrušen, i když místní mluví spíše o odkladu. Problém je, že z hlediska logistiky je Melbourne nejsložitějším závodem roku. Zapomenout nesmíme ani na to, že se nejedná o permanentní okruh, ale vše se staví před závodem. Není tedy možné infrastrukturu rozebrat a za pár měsíců ji zase rychle postavit.

V současné době se považuje už za prakticky jisté (ale oficiálně nepotvrzené), že dojde ke zrušení / odkladu minimálně Bahrajnu a Vietnamu. Pravděpodobnější je ale již avizovaný start sezóny v červnu v Baku.

Finanční dopady

Důvodem průtahů diskusí o budoucnosti závodu v Austrálii byly samozřejmě peníze. Pokud by závod zrušila vláda, tak by se jednalo o zásah vyšší moci a pořadatelé by nemuseli platit poplatek. Pokud by závod zrušili přímo pořadatelé, pak by ho měli správně zaplatit. FIA se zase nechala slyšet, že kvůli mnoha komerčním dohodám nemůže nic dělat – jedině, pokud by nastoupilo méně než 12 vozů (6 týmů).

V tuto chvíli není jasné, zda bude pořadatel poplatek platit, nebo ne. Přesto je zřejmé, že to bude mít tvrdé finanční dopady. A nejen na pořadatele. Pokud F1 přijde o poplatky od okruhů, bude nižší i balík, který rozděluje týmům. Ty samozřejmě na druhou stranu část prostředků i ušetří, pokud nebudou muset nikam cestovat a provozovat auta na trati.

Tím se dostáváme k dalšímu problému. Co budou týmy dělat? Nelze každý den jen leštit auta. Vývoj je také složitý. Obvykle je postupný. Týmy nasazují jednotlivé díly, které jsou v tuto chvíli už vyrobeny nebo ve výrobě pro nadcházející závody. Pokud je nevyzkouší na trati, nemohou se pohnout dál kupředu. Jednou z možností je vývoj zastavit nebo omezit, případně přeplánovat na jeden velký balík novinek.

Očekává se, že v případě startu sezóny v červnu by byly továrny v dubnu na dva týdny úplně uzavřeny.

Beat Zehnder z Alfy Romeo pro Auto Motor und Sport už zavtipkoval, že má nápad pro svůj závodní tým: „Máme skladem asi 25 historických automobilů. Mohli bychom pracovat na nich. Už dávno jsme chtěli uvést C12 zpět do provozu.“

V červnu by pak začala skutečně náročná zkrácená a nahuštěná sezóna. Bez letní přestávky. Ale co když nebude start ani v červnu? V úvahu by pak přišel nejčernější možný scénář – inspirovat se ve WEC a formuli E a udělat sezónu 2020 / 2021. Nové vozy by pak vyjely na trať až v roce 2022.

Mimochodem... F1 letos slaví 70 let své existence. V roce 1950 se jelo jen sedm závodů od května do září.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek