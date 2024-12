Nejstresovějším závodem bylo Maďarsko, říká Verstappen

„Řekněme to takhle... myslím, že Maďarsko bylo docela rušné,“ řekl Verstappen pro oficiální kanál Red Bullu. „Raději na ten víkend už ani nemyslím.“

Na opačném konci spektra byla podle Verstappena Velká cena Abú Dhabí.

„Už nebylo o co bojovat. Šampionát jezdců a konstruktérů pro nás skončil. Myslím, že právě proto to bylo méně stresující, protože už nezáleželo na tom, jak to dopadne. Na šampionát to nemělo žádný vliv.“

Maďarsko

Verstappen byl v průběhu závodu hodně naštvaný na svůj tým kvůli zvolené strategii a dvěma úspěšným undercutům soupeřů, které musel hasit na trati.

V 63. kole zaútočil na Hamiltona, ale probrzdil a narazil do Hamiltonova vozu. Kontakt katapultoval zadní kola jeho RB20 do výšky. Pro Verstappena to ale nakonec dopadlo relativně dobře. Propadl se jen za Leclerca a mohl pokračovat. Nakonec dojel pátý.