Nejsou na tom tak špatně, říká Vasseur k možnosti, že by bylo Renaultu dovoleno vylepšit motor

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur není přesvědčen o tom, že by mělo být Renaultu dovoleno vylepšit motory, které dodává týmu Alpine.

Od loňské sezony ve formuli 1 platí, že výrobci motorů nemohou vyvíjet své produkty. Takzvané zmražení vývoje současných motorů bude platit až do konce ročníku 2025, po kterém přijdou na řadu pohonné jednotky nové generace.

V praxi to znamená, že výrobci sice mohou své motory upravovat, ale jen s cílem zlepšit jejich spolehlivost. V případě, že jejich agregáty disponují nižším výkonem a ztrácejí na konkurenci, mají momentálně smůlu. Podle pravidel není možné výkon motoru v současné době zvýšit.

Aktuálně tento problém trápí Renault, který dodává motory svému dceřinému týmu Alpine. Podle dostupných informací ztrácí Renault na konkurenci kolem 20 až 30 koní výkonu.

FIA proto ve spolupráci s týmy bude hledat řešení. Například Red Bull se již nechal slyšet, že je otevřen diskuzi, která by se možností tzv. vyrovnání výkonu motoru zabývala.

Více skeptický je naopak šéf Ferrari Frédéric Vassseur, který nevidí problémy Renaultu tak špatně.

„Je pravda, že když jsme se rozhodli zmrazit motor, zvažovali jsme, že bychom se za výjimečných okolností mohli pokusit najít způsob, jak podpořit výrobce, který zaostával,“ prohlásil Vasseur, kterého cituje web RaceFans.net.

„Nejsem si ale jistý, že je Renault až tak daleko,“ dodal.

Vasseur navíc dodává, že pokud má být někomu povoleno zlepšit svůj motor, musí to být prostřednictvím dodatečného vývoje, nikoliv na základě technických úlev.

„Pokud budeme muset něco udělat, nesmí se to týkat průtoku paliva (ten je omezen pravidly, pozn. red.),“ je přesvědčen Vasseur.

„Stejný přístup uplatňujeme i při udělování času na vývoj ve větrném tunelu. Tým, který je desátý, má k dispozici více času v aerodynamickém tunelu. Není to tak, že by mohl mít o deset kilogramů lehčí vůz. Pokud umožníte týmu nebo výrobci PJ (pohonné jednotky, pozn. red.), aby vyvíjel, nedáte mu tím výhodu. V jiných případech by to byl začátek Balance of Performance.“