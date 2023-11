Nejsme ztraceni, tvrdí šéf Astonu Martin Krack

Aston Martin v letošní sezoně zaznamenal málo vídaný propad formy. Šéf Mike Krack nicméně odmítá, že by byl jím vedený tým nevěděl rady.

Zatímco v první polovině sezony patřil Aston Martin k příjemným překvapením a dokonce usiloval o postavení mezi třemi nejsilnějšími týmy, po letní přestávce se stáji ze Silverstone nedaří a propadá se.

V posledních závodech navíc jezdci Astonu Martin několikrát startovali z boxů poté, co se tým rozhodl po kvalifikaci zásadním způsobem změnit nastavení vozu, případně úplně vyměnit některé díly (v případě Fernanda Alonsa a GP USA).

Šéf Astonu Mike Krack vylučuje, že si tým neví rady a že tápe.

„Tuto otázku jsem očekával. Pokud jste však ztraceni, zkoušíte věci, které nejsou rozumné, což není náš případ,“ uvedl Krack, kterého cituje web RacingNews365.

„Vedeme velmi hluboké inženýrské diskuse a zvažujeme různé možností. A i když nechceme startovat z boxové uličky, je velmi důležité, abychom pochopili poznatky, se kterými pracujeme, a pak přijali pragmatická rozhodnutí,“ vysvětil Lucemburčan, jehož tým se v Poháru konstruktérů drží na páté pozic.

Aktuálním problémem Astonu Martin je, že když nasadí na své vozy nějaké novinky, jejich optimalizace nejde úplně podle plánu. Nad tím, že se Aston Martin po nasazení vylepšení vždy propadne, se nedávno podivil i Lando Norris z konkurenčního McLarenu.

„V závodě v Austinu jsme byli docela spokojeni s tím, jak to nakonec šlo, ale pak přijedete do Mexika, nejste výkonnostně tam, kde si myslíte, že byste měli být, a auto nedělá to, co od něj očekáváte. Jde o něco, na čem musíme zapracovat,“ uvědomuje si Krack.

„Nejlepším řešením, jak novinkám porozumět, je vrátit se k něčemu, co znáte a následně to porovnat. To je z inženýrského hlediska nejlepší přístup,“ dodal šéf Astonu Martin.