Nejsme s Grosjeanem nepřátelé, vyvrací Magnussen dojem ze série Drive to Survive

Americký tým Haas má za sebou náročnou sezónu, kdy obsadil až deváté místo v Poháru konstruktérů. Haas se nedokázal ve vývoji svého vozu vydat správným směrem a ve druhé polovině loňské sezóny nakonec závodil s verzí vozu, kterou přivezl pro úvodní závod v Austrálii.

Kromě toho o body tým připravovali také jezdci svými kontakty. Situace eskalovala na britském Silverstonu, kdy po lehkém kontaktu obou jezdců v prvním kole museli Magnussen i Grosjean ze závodu odstoupit.

V dokumentu Drive to Survive, který vysílá Netflix, pak diváci mohli vidět i dohru celého incidentu mezi oběma jezdci a šéfem týmu Güntherem Steinerem v paddocku.

„Ve skutečnosti máme dobrý vztah. Mluvíme spolu dokonce i mimo závody, také s jeho ženou a mám rád i jeho děti, takže není správné si myslet, že Romain a já jsme nepřátelé,“ řekl Magnussen pro dánský list BT.

„Romain je kitesurfer a já mám rád plachtění a občas děláme něco společně, protože se nám to oběma líbí. Může to také pomoci odstranit pocit, že se nesnášíme.“

Napětí mezi jezdci přitom podle Magnussena do sportu patří. „Takový je sport. Ve fotbalovém týmu na sebe také křičíte, když ale zápas skončí, sundáte si kopačky a jste v týmovém autobusu, je to úplně jiné,“ řekl Dán.

„Netflix zachytil ty opravdu ostré momenty, kdy jsme si sundali helmy. Svým způsobem je to naprosto v pořádku, protože to ukazuje, jaká formule 1 může také být. Zároveň ale doufám, že diváci chápou, že formule 1 není jen to, co vidíte na Netflixu. Vidíte vrcholné a nejhorší okamžiky a to je nejpoutavější, ale nevidíte to všechno mezi tím.“

Foto: Getty Images / Charles Coates