Nejsme rappeři. FIA chce omezit vulgarity v týmových rádiích

„Musíme rozlišovat mezi naším sportem – motorsportem – a rapem,“ řekl prezident FIA Muhammad bin Sulajim pro Autosport.

„Nejsme rappeři, kteří říkají slovo na F několikrát za minutu. To jsou oni a my jsme my.“

Bin Sulajim závodil v rallye, takže podle svých slov chápe frustraci jezdců, ale myslí si, že standardy je třeba dodržovat.

„Chápu to, byl jsem jezdcem. V zápalu boje jste naštvaní, protože si myslíte, že vás jiný jezdec vytlačil. Když jsem jezdil a něco takového se stalo, byl jsem naštvaný. Ale také si musíme dávat pozor na své chování. Musíme být zodpovědní lidé.“

„Nyní, když máme technologie, jde vše živě a vše se nahrává. Musíme se na to podívat a zjistit, zda je potřeba minimalizovat to, co se dostává na veřejnost.“

„Představte si, že sedíte se svými dětmi a sledujete závod a pak někdo říká všechny ty sprosté výrazy.... Co by tomu řekly vaše děti nebo vnoučata? Co byste je učili, kdyby to byl váš sport?“

Na otázku, zda by FIA mohla požadovat, aby FOM omezil používání týmových rádií obsahující sprostá slova v televizním přenosu, prezident FIA potvrdil, že se tak již děje.

„Můžeme a děláme to. Jsme to my, kdo ve skutečnosti schválil více týmových rádií ve vysílání. Ale máme pravidla a ta pravidla jsou tu ve prospěch sportu a pravidla jsou tu proto, aby se na ně dohlíželo a aby se také dodržovala.“

Bin Sulajim během léta uveřejnil příspěvek na Instagramu, ve kterém zmínil změnu v Mezinárodním sportovním kodexu FIA. Federace chce podle něj více bojovat s útoky na sportovní komisaře na sociálních sítích. Bin Sulajim tehdy uvedl, že k tomu dochází „v návaznosti na incidenty, při nichž vysoce postavení členové našeho sportu pronesli na adresu činovníků výroky, které podněcovaly k urážkám.“

Koncem roku 2022 byl přidán článek, který zakazuje „obecné pronášení a zobrazování politických, náboženských a osobních prohlášení nebo komentářů“ během grand prix, pokud k tomu dotyčný nemá souhlas FIA.