Nejsme odkázání v budoucnu odebírat motory pouze od Mercedesu, zní z Williamsu

Nový šéf Williamsu James Vowles prohlásil, že jím řízení tým nemusí být v blízké budoucnosti odkázán pouze na motory od Mercedesu a že bude zvažovat i jiné možnosti.

Spojení mezi Williamsem a Mercedesem v oblasti dodávek motorů trvá již od sezony 2014, kdy vstoupila do hry současná generace hybridních pohonných jednotek.

Vazby mezi oběma stájemi jsou navíc dlouhodobě silnější, než tomu u podobných partnerství, ve stylu dodavatel motorů – zákaznický tým, bývá.

Ani to však podle Jamese Vowlese, nového šéfa Williamsu neznamená, že by musela jím vedená stáj využívat pohonné jednotky od Mercedesu i od sezony 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla týkající se motorů.

„Momentálně probíhá diskuze, ale nejsme vázáni na Mercedes. Stále jsme v procesu přezkoumávání možností. Musíme však, stejně jako to udělají všechny týmy, dojít k rozhodnutí poměrně brzy. Myslím, že konec letošního roku by byl pozdě, takže to musí být o něco dříve,“ citoval Vowlese, který do Williamsu zamířil právě z Mercedesu, britský Autosport.

Ať už se Mercedes s Williamsem domluví nebo ne, je zřejmé, že německá značka bude muset od roku 2026 zredukovat počet svých zákazníků. Od zmíněné sezony totiž budou moci mít dodavatelé pohonných jednotek pouze tři odběratele.

Ty má Mercedes nyní celkem čtyři – kromě vlastního týmu a Williamsu také Aston Martin a McLaren.

Vedle Mercedesu se jako výrobci motorů od sezony 2026 zaregistrovaly rovněž Renault/Alpine, Ferrari, Red Bull Powertrains v partnerství s Fordem a Honda. Japonská automobilka však ještě váhá, zda ve formuli 1 zůstane.