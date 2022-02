Nejsme favorité, jsou outsideři, říká Binotto

O silném Ferrari včera mluvil George Russell. U Ferrari se ale za favorita nepovažují.

„Upřímně si myslím, že nejsme nejsilnější tým. Stále jsme outsider, ne favorit,“ řekl Binotto pro Autosport.

Binotto připustil, že testy v Barceloně zatím pro Ferrari vypadají dobře, ale zdůraznil, že tým má stále dost věcí, které se musí učit.

„Je to velmi brzy. Vždy je skvělé mít při jízdách konzistenci, protože pak máte čas učit se o novém autě. A když odjedete hodně kol, sbíráte data.“

„Celkově, pokud jde o tempo, myslím, že je opravdu velmi brzy na hodnocení. Pozoruji, že je to mezi všemi těsné, což byl jeden z cílů nových předpisů. Je docela působivé vidět, že jsme tak blízko, hned od začátku.“

„A když se podíváte na auta, jsou tak odlišná, což si myslím, že nikdo nečekal, tolik rozdílů mezi designem a tvary.“

Ferrari mělo výhodu. Kvůli horšímu umístění v šampionátu mohlo více využívat simulace (CFD) i aerodynamický tunel. Podle Binotta však rozdíly nejsou velké.

„Je to možná desetina na kolo, pokud jste velmi dobří,“ řekl Binotto. Podle šéfa Ferrari je to poté o prioritách a o tom, jak je tým efektivní.

„Jsme na dobré cestě, snažíme se učit o autě. Jak z toho budeme těžit, to nám podle mě řeknou až další měsíce, ne další den.“

„Myslím, že by to mohlo trvat nejméně čtyři až pět závodů, než uvidíme potenciál, plný potenciál těchto vozů, protože je toho tolik, co se musíme naučit, přizpůsobit se, identifikovat. I první závod v Bahrajnu bude úplně jiná situace. Bude horko, úplně jiný typ trati.“

„Jsem si docela jistý, že můžeme najít i jiné rozložení sil mezi týmy, pokud jde o relativní konkurenceschopnost. Takže počkejme a uvidíme.“