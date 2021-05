Nejsem tu, abych lidi pouštěl, říká Bottas o zdržení Hamiltona

Hamilton se po zastávce propadl na třetí místo. Když na novějších pneumatikách dojel Bottase, dostal Fin od týmu pokyn, aby svého týmového kolegu příliš nezdržoval a pustil jej před sebe.

Bottasovi ale trvalo několik zatáček, než se nechal Hamiltonem předjet.

„Rozhodně jsem ho mohl pustit dříve. Jel jsem ale svůj závod, snažil jsem se dostat Charlese (Leclerca) z boxového okna, abych mohl znovu zastavit a pokusit se získat bod navíc (za nejrychlejší kolo). V hlavě jsem proto měl hlavně svůj závod,“ řekl Bottas.

„Nebylo příliš o čem (mluvit v týmovém rádiu). Řekli mi, abych jej příliš nezdržoval, ale jak jsem řekl, já jel také svůj závod. Nejsem tady, abych lidi pouštěl, jsem tu, abych závodil.“

„Trochu mi to zkomplikovala skutečnost, že mě v prvním kole předjel Charles. Ve třetí zatáčce si vybral lepší stopu. To trochu ovlivnilo můj závod. Je to škoda, ale jsem rád, že jsem to dotáhl na stupně vítězů.“