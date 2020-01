Nejsem sobec, šíří se o mě lži, říká Alonso. Vysvětlil slavný výraz z Brazílie 2012

Fernando Alonso byl v letech 2010 a 2012 blízko zisku titulu s Ferrari. V obou případech ho ale v posledním závodě porazil Sebastian Vettel.

V Brazílii 2012 zachytily kamery Alonsův nepřítomný skleslý výraz. Španěl se k němu nyní vrátil.

„O mé kariéře koluje několik lží, které nejsou pravda,“ řekl Alonso pro časopis F1 Racing.

„Vystoupil jsem z auta a díval jsem se na Felipeho, který z nějakého důvodu nemohl přestat brečet.“

„Byl se svými mechaniky a manželkou, tak jsem tam stál a čekal na něj, abych viděl, jestli je v pořádku. Říká, že jsem byl v šoku nebo smutný. Ne, až tak mi to nevadilo. Chtěl jsem obejmout Felipeho.“

Závod tehdy vyhrál Jenson Button a šlo o zatím poslední vítězství McLarenu. Alonso skončil druhý, Massa třetí.

Nejsem sobecký

Alonso řekl, že „slyšel lidi říkat, že byl ve své kariéře sobecký“, ale trval na tom, „ve Ferrari a v dalších týmech jsem se vždy dělil o svůj bonus se svými mechaniky“.

„Bral jsem to tak, že když získám pódium, nebo vyhraji závod, vyhráli jsme to nejen já, ale byla to týmová práce. Takže, pokud jsem vyhrál 30 000 dolarů, podělil jsem se se svým týmem.“

„Když se připojím k projektu, tak se 100% oddám tomuto týmu a svůj život věnuji tomuto týmu a těm klukům a oni to ocení. To poslední, co jsem, je sobec.“

GP2 engine

Fernando Alonso se proslavil kromě úspěchů na trati také řadou meme nebo výroků. Jeden z těch nejslavnějších pochází z Japonska 2015. Alonso označil motor Hondy za „GP2 engine“ (motor GP2).

„Vzniklo to z frustrace a možná bych to neměl říkat, ale neřekl jsem to v televizním rozhovoru nebo na tiskové konferenci.“

„Mluvil jsem se svým inženýrem v soukromé konverzaci. Nemělo to být veřejné.“

„Motor byl velmi špatný. První rok v Jerezu jsme za čtyři dny odjeli sedm kol.“

„Honda nyní vyhrává závody a já dostávám mnoho zpráv typu: Motor GP2 nyní vyhrává, měl by to být pro tebe smutný den. Já jsem velmi šťastný, ale motor, který jsem měl v autě, nebyl stejný, jako ten, který vyhrál v Brazílii.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham