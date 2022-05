Nejsem překvapen tím, kde jsme, říká pátý Bottas

Fin bude ve třetí řadě na roštu před Lewisem Hamiltonem. Svého bývalého týmového kolegu v Mercedesu porazil o 15 setin sekundy.

„S dnešní výkonností jsem opravdu spokojen. Po včerejšku, kdy to nebyl jednoduchý den, to byl skvělý návrat. Velké díky celému týmu, který přestavěl vůz,“ řekl Bottas.

„Třetí trénink byl dobrý, v nastavení jsme se vydali jasným směrem a vůz byl opravdu rychlý. Bylo na mně, abych našel dobrý rytmus a do Q3 se mi to rozhodně podařilo. Poslední kolo v Q3 jsem si opravdu užil! Na začátku víkendu jsme viděli určité náznaky, co bychom mohli dokázat, takže nejsem překvapen, že jsme tady. Jsem samozřejmě rád, že všechno vyšlo. Je jen škoda, že Čou se nedostal z Q1, kdy jsem skoro vypadl také já.

„Nyní jsme za ferrari a red bully. Víme, že reálně s nimi bude obtížné bojovat, ale tohle je závodění, nikdy nevíte, co se stane. Musíme se jen soustředit na náš závod a když se naskytne příležitost, chopit se jí.

„Máme dobré závodní auto, takže můžeme bojovat a být na čele středu pole. Dojet mezi nejlepšími pěti musí být náš minimální cíl.“