Nejrychlejší v trénincích, v kvalifikaci ale piloty Ferrari zastavily technické potíže

Jezdci Ferrari byli nejrychlejší ve všech třech trénincích na Hockenheimu, do nedělního závodu ale vyrazí až z desáté a dvacáté pozice.

„Nevím, co se stalo. Něco se porouchalo na turbu a to byl konec hry,“ řekl Vettel o problému, který mu nedovolil v první části kvalifikace zajet měřený čas.

„Samozřejmě je to velmi hořké. Myslím, že vůz je skvělý a ztratili jsme velkou příležitost, snad se ale zítra vrátíme ve velkém stylu.“

Vettel byl přitom spokojen se změnami, které Ferrari na voze před kvalifikací udělalo. „Myslím, že vůz byl dobrý. Udělali jsme nějaké změny, které měly být dobré také pro toto odpoledne, ale nebylo tomu tak.“

Leclerc potvrdil problém s palivovým systémem

Monacký pilot Ferrari, který v přípravách na kvalifikaci vyhrál sobotní volný trénink, přiznal, že jej z bojů o pole position vyřadil problém s palivovým systémem.

„Na mé straně to byl problém s palivovým systémem. Je to smůla, pokusíme se ale pochopit, co se stalo, aby se to neopakovalo. Pro tým je to těžký den a já doufám, že zítřek bude velmi pozitivní,“ řekl Leclerc.

„Ve voze jsem se cítil skvěle a vůz byl úžasný. Dnes i po celý víkend. Je škoda, že to skončilo takhle.“

V případě, že by muselo Ferrari po kvalifikaci vyměnit některé díly jeho vozu, mohl by se Leclerc na roštu vinou penalizace propadnout o další pozice.

Foto: Getty Images / Lars Baron