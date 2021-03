Nejrychlejší čas, nejvíce kol. U Red Bullu panuje po pátku spokojenost

Red Bull zajel v první den testů 139 kol. Mercedes, který měl technické problémy, odjel jen 48 kol.

„Měli jsme velmi pozitivní den,“ řekl Verstappen. „Mohli jsme odjet hodně kol, i když podmínky na trati byly poměrně náročné. Bylo horko, hodně foukalo a samozřejmě víme, že degradace je tady vysoká, takže není snadné odjet několik kol v řadě.“

„Ale s dneškem jsme velmi spokojeni. Nemusíme mluvit o tempu a ani o ničem jiném. Zkrátka jsme splnili náš program.“

„V autě jsem se cítil dobře. Měl jsem dobrý pocit z řízení. Myslím, že je vždy velmi pozitivní, když začnete testy tímto způsobem. Když můžete absolvovat takový den, tak jste velmi spokojeni.“

Na otázku, zda bude možné v průběhu testování vysledovat výkon Red Bullu, Verstappen odpověděl: „Možná o něco lépe. Ale vždy chci počkat do třetí části kvalifikace prvního závodního víkendu. Pak budeme vědět, že vidíme skutečnou rychlost všech aut.“

Po obědě dorazila na okruh prachová bouře. Verstappenovi to ale až tak nevadilo.

„Jen díky horku to bylo trochu těžší. Musím však říct, že jsem vyměnil hledí na helmě a kamery to asi měly trochu těžší. Když sedím v autě, je to v pořádku.“

Verstappen se za volant RB16B vrátí v neděli. Zítra bude vůz patřit Pérezovi.