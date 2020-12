Nejrychlejší Bottas není s kvalifikací spokojen, Russella mrzí malá ztráta

Ačkoliv v pátek Russell překvapil nejrychlejšími časy v obou trénincích, v sobotu už zrychlil i Bottas. Svého nového týmového kolegu porazil už v posledním tréninku, a nakonec i ve všech třech částech kvalifikace.

Mercedes se jako jediný rozhodl vzhledem k velmi krátkému a rychlému okruhu ve třetí části kvalifikace absolvovat až tři pokusy. V tom prvním jim patřilo až třetí a čtvrté místo, protože jeli na starších pneumatikách. Druhý už absolvovali na nové sadě a dostali se do čela. V posledních pokusech se Bottas s Russellem zlepšili až ve druhé polovině kola, Fin ale zůstal vpředu.

Pro Bottase je to pátá letošní pole position. „Strategicky jsme jako tým ve skvělé pozici a je hezké vidět George zajistit si první řadu. Je fajn být na pole position, jsem za to rád, ale nebyla to moje nejlepší kvalifikace. Jsem rád, že to stačilo,“ řekl Bottas.

„Je to trochu neznámá, jak se tady bude závodit. Nebylo úplně snadné jet za dalšími vozy, takže jsem opravdu rád, že jsem na pole position. Snad to bude zábavný závod.“

Russella mrzí ztráta pole position

Ještě před sedmi dny v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na stejném okruhu neměl ve Williamsu, za který závodil od začátku minulého roku, ani pomyšlení na boj o pole position. V úterý měl ale Hamilton pozitivní test na koronavirus a Mercedes rozhodl, že místo něj pojede právě Russell.

Talentovaný Brit se tak poprvé v kariéře dostal až do Q3, kde jen o 26 tisícin nedosáhl na pole position.

„Je to úplně jiný styl jízdy. Snažím se odnaučit, co jsem se naučil ve Williamsu, a znovu se naučit, jak řídit rychle tento vůz. Ve třetím tréninku jsem zkusil spoustu věcí, ale nešlo to dobře. Po posledním tréninku bych byl rád, kdybych jen postoupil do Q3,“ řekl Russell.

„Ale ne, jsem opravdu spokojený. V posledním kole jsme to poskládali dohromady. Valtteri v průběhu let nesčetněkrát tlačil Lewise. Všichni víme, jak skvělý je Lewis. Jsem proto spokojen, že jsem těsně za Valtterim, když jsem přišel na poslední chvíli a měl jsem dva dny příprav.“

Russell v 37. kvalifikaci ve F1 poprvé prohrál souboj s týmovým kolegou. Dosud ve všech kvalifikacích ve Williamsu byl rychlejší než Robert Kubica vloni a jeho týmový kolega Nicholas Latifi letos.

Poprvé od roku 2018, kdy závodil ve formuli 2, přitom bude Russell stát v první řadě na roštu.

„Zítra před sebou nikoho nebudu mít, to jsem už hodně dlouho nezažil. Bude to zrádné. V kvalifikaci se cítím nejlépe, protože tam prostě ukážete vše, co ve vás je. Zítra bude potřeba trochu více kontroly, více jemnosti a zatím nemám tu zkušenost. Dám do toho vše a uvidíme, co dokážu,“ dodal Russell.