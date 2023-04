Nejméně spravedlivá penalizace všech dob, říká Sainz ke svému pětisekundovému trestu

Pilot Ferrari Carlos Sainz si chce se sportovními komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) promluvit o pětisekundové penalizaci, kterou dostal v průběhu Velké ceny Austrálie a která jej kvůli dojezdu za safey carem odsunula na poslední místo.

Španěl při druhém restartu chaotického závodu v Melbourne kolidoval v první zatáčce se svým krajanem Fernandem Alonsem v souboji o třetí místo. Alonso narazil do zdi a kvůli několika následným kolizím ve startovním poli došlo k dalšímu přerušení závodu.

Ačkoliv do cíle závodu zbývalo jen jedno kolo, FIA se rozhodla závod restartovat a dojet za safety carem s pořadím, které bylo při druhém restartu. Sainz se tak vrátil na čtvrté místo za Alonsa.

Ještě před restartem ale komisaři rozhodli o udělení pětisekundové penalizace Sainzovi za způsobení kolize. Vzhledem k tomu, že cílem projelo celé startovní pole pohromadě, propadl se Sainz po přičtení pěti sekund na dvanácté místo.

Sainz byl ještě v průběhu přerušení závodu z rozhodnutí komisařů rozčarovaný a dal najevo svůj nesouhlas.

„Ne, tohle je nepřijatelné! Musí počkat do konce závodu, aby o tom se mnou diskutovali,“ řekl Sainz do vysílačky.

„Myslím, že je to tak nejméně spravedlivá penalizace, jakou jsem kdy v životě viděl. Než s vámi (novináři) budu mluvit a řeknu nějaká opravdu špatná slova, tak bych se raději vrátil ke komisařům, promluvil si s nimi a možná se pak budu moci vrátit a mluvit znovu,“ dodal po závodě.

„Protože to teď nemůžu udělat. Myslím, že je to příliš nespravedlivé a nechce se mi mluvit.“

Sainz dostal za incident také dva trestné body.

Leclerca vyřadil souboj se Strollem

Už v prvním kole skončil závod pro druhého pilota Ferrari Charlese Leclerca.

Monačan se ve třetí zatáčce střetl s Lancem Strollem, což sportovní komisaři vyhodnotili jako závodní incident. S tím Leclerc souhlasí.

„Ve třetí zatáčce jsem neměl v plánu žádné předjetí, ale Lance musel zabrzdit dříve, protože i Fernando (Alonso) musel kvůli vozům vpředu jít dříve na brzdy. Já viděl, že na vnější straně je prostor, tak jsem tam vjel.

„Bohužel Fernando musel ke konci brzdné zóny vůz zpomalit ještě více, Lance se objevil mezi Fernandem a mnou a došlo ke kontaktu. Samozřejmě z toho nevidím Lance, myslím, že to byl závodní incident.“

Ferrari odjíždí z Austrálie bez bodů a v Poháru konstruktérů je čtvrté už se ztrátou 97 bodů na dominantní Red Bull.

„Jsem samozřejmě frustrovaný. Je to nejhorší vstup do sezóny. Jen šest nebo osm bodů, nevím, kolik je to celkem. Frustrující,“ dodal Monačan.

„Místo přemýšlení nad dlouhodobými plány je teď prioritou zkrátka dojet závod bez penalizací a problémů a získat nějakou formu a uvidíme, co je možné. Je to ale velmi frustrující, protože konečný výsledek je ten, že odjíždím domů prakticky bez bodů.“