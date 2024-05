Nejlepší závodní den, jaký jsem letos zažil, říká šestý Hamilton

„Mám velkou radost za Landa a McLaren,“ řekl Hamilton. „Oba odvádějí skvělou práci a dnešní vítězství si zaslouží. Je skvělé vidět McLaren tak konkurenceschopný. Také vím, jak zvláštní je získat první vítězství v grand prix, takže Landovi patří velká pochvala.“

„V mém dnešním závodě jsem zažil několik pěkných soubojů. Dával jsem do toho všechno, abych postoupil, a podařilo se mi několik dobrých předjetí. V závěru jsme vyzvali red bull, takže to, že jsme s nimi mohli závodit, byl skvělý pocit. Dnes to byl pravděpodobně nejlepší závodní den, jaký jsem letos zažil, takže musíme jen pokračovat. Pro Imolu chystáme další drobné vylepšení. Ostatní také vyvíjejí, ale budeme dál tvrdě pracovat.“

Russell spokojený nebyl

Také George Russell gratuloval Norrisovi. Podle něj si vítězství zasloužil a vlastně by jich měl mít na kontě už více.

„Závodíme spolu už dlouho, on do toho vložil tolik tvrdé práce a já jsem nepochyboval o tom, že v F1 vyhraje. Mám z něj velkou radost,“ řekl Russell.

Už méně radosti měl Russell ze svého závodu. „Můj dnešní závod byl těžký. Na startu jsem ztratil několik pozic a pak v závěrečném stintu jsem neměl na tvrdých pneumatikách žádné tempo a hodně jsem se trápil. Odjedeme a posoudíme, proč tomu tak bylo. Náš nedostatek rychlosti byl docela nečekaný, zatímco Lewis měl silný závod, takže rychlost v autě určitě byla.“