Nejlepší testy v historii týmu, pochvaluje si Marko

Red Bull vloni vyhrál poslední závod sezóny. Na jejím začátku ale neměl dobrý vůz. S nadějí proto hleděl do začátku té letošní a zatím je spokojený.

„Rozhodně to byl nejlepší test od založení Red Bull Racing,“ uvedl Helmut Marko pro RTL. „Ale víme, že Mercedes je favoritem.“

„Myslíme si, že jeli s větším množstvím paliva než my. To znamená, že jsou si velmi sebejistí a mají toho ještě hodně v rukávu.“

Průběh testů si Red Bull pochvaluje. Podle Marka „vše okamžitě fungovalo“. Rudí býci odjeli 369 kol, což není nejvíce, ale je to více než Mercedes nebo „druhý Mercedes", jak Marko označuje Aston Martin. Oba týmy potkaly technické problémy a odjely tak nejméně.

„Ve srovnání s Mercedesem vypadá naše auto v každém případě klidněji,“ říká Marko. „Ale to byl také cíl. Neznamená to, že bychom zpomalili auto, aby se lépe ovládalo. Chtěli jsme auto, které je rychlé, ale předvídatelné. A myslím, že se nám to povedlo.“

„Mercedes je favoritem a my jsme první vyzyvatel. Za nám to bude boj. Myslím, že McLaren trochu vynikne, ale není na stejné úrovni jako Mercedes a my.“

Marko promluvil také o AlphaTauri. Gasly odjel nejvíce kol, Cunoda pak druhý nejrychlejší čas. „Júki Cunoda podal během testů senzační výkon. Očekáváme, že AlphaTauri bude v přední části startovního pole.“