Max Verstappen si zahrál v reklamní kampani výrobce piv Heineken. Propagoval jeho nealkoholické pivo, jehož je od letošního roku ambasadorem. Cílem kampaně je ale především vzkaz, aby řidiči nejezdili pod vlivem alkoholu.

Max Verstappen je nejlepší řidič na světě. Konec konců na to má papíry přímo od Mezinárodní automobilové federace. A není tak překvapením, že když se jede do baru, řídí právě on...