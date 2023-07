Nejlepší příklad Dunningova-Krugerova efektu. Prost se pustil do Rossiho

Alpine ve čtvrtek oznámil, že tři klíčové osoby z jeho vedení končí. Celá současná série odchodů ale začala o něco dříve.

Alpine po Grand Prix Belgie opustí technický šéf Pat Fry, který míří k Williamsu. Ve funkci ale končí také sportovní šéf Alan Permane a především šéf týmu Otmar Szafnauer, který v čele týmu jen 18 měsíců.

Před týdnem skončil také ředitel Alpine Laurent Rossi. Ve funkci ho nahradil Philippe Krief. Rossi se pak přesunul k jiným „speciálním projektům“ v rámci skupiny Renault.

Na začátku roku na sebe Rossi upozornil, když svůj tým veřejně kritizoval. „První grand prix se mi nelíbila, protože v ní bylo hodně, omlouvám se, že to říkám, amatérismu, což vedlo k výsledku, který nebyl správný. Bylo to průměrné, špatné,“ rozčiloval se Rossi v rozhovoru pro francouzský Canal+.

Prost se pustil do Rossiho

Je to ale jen část odchodů za poslední rok a půl. Vloni skončil třeba také Alain Prost, který byl nevýkonným ředitelem Renaultu. V rozhovoru pro L'Equipe se nyní Prost tvrdě pustil právě do Laurenta Rossiho.

„Především musím říct, jak moc jsem s tímto týmem spjatý,“ řekl Prost. Čtyřnásobný mistr světa připomenul, že Alpine je samozřejmě původně Renault a tedy tým, „který mi umožnil poprvé závodit a bojovat o světový šampionát. A pak prostřednictvím mého zapojení do současné struktury Enstone-Viry v posledních několika letech.“

„Mám tento tým rád a vidět ho dnes v tomto stavu mě mrzí a trápí. Zaslouží si něco lepšího a má vše, co potřebuje, aby se tam dostal.“

„Jsem prostě přesvědčen, že se musíte podívat do historie, abyste pochopili, co se pokazilo. Když se podíváte na velké úspěchy posledních třiceti let, najdete jednoduchou strukturu – oddělenou od průmyslového organizačního schématu a postavenou kolem tří nebo čtyř silných osobností ve spojení s mistrovským jezdcem.“

„Za svého působení v Renaultu jsem na chodbách centrály v Boulogne-Billancourt mnohokrát slyšel, že F1 je jednoduchý sport, který se dá řídit i z domova, pokud to dělají ti správní lidé.“

„Velký omyl, jak ukázal poslední z manažerů Laurent Rossi, s nímž se Luca de Meo před týdnem rozloučil.“

Neschopný vůdce

„Laurent Rossi je nejlepším příkladem Dunning-Krugerova efektu – tedy neschopného vůdce, který si myslí, že svou neschopnost překoná arogancí a nedostatkem lidskosti vůči svým podřízeným.“

„Muž, který byl 18 měsíců šéfem Alpine, si myslel, že od začátku všemu rozumí. Přitom se naprosto mýlil. Jeho vedení rozbilo dynamiku, která byla nastolena od roku 2016, aby se dosáhlo těchto pódií a tohoto vítězství.“

„Doufejme, že páteční rozhodnutí o výměně dalších šéfů bude pro stáj spásným elektrošokem.“

„Když se podíváte zpět do doby, kdy byl Renault úspěšný, najdete tam jednoho muže, Flavia Briatoreho, a legendárního jezdce, Fernanda Alonsa, podporovaného vedením, které v té době uplatňovalo filozofii rychlého rozhodování odborníků.“