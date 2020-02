Nejlepší období pilot podle Coultharda prožívá mezi 30. a 35. rokem

V posledních letech přicházejí piloti do formule 1 stále v čím dále mladším věku. Ještě jako náctiletí začali ve F1 závodit třeba Max Verstappen, Lance Stroll nebo Lando Norris.

Mezi nejstarší současné piloty pak patří Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Romain Grosjean a Sebastian Vettel.

„Vzhledem k tomu, že (do F1) přichází mladší piloti, tak nemají životní zkušenosti, protože doufáte, že ve třiceti budete lepším člověkem než ve dvaceti letech,“ říká Coulthard.

„Pokud se neustále vyvíjíte, doufáte, že ten vývoj bude pokračovat a ze sportovního pohledu si myslím, že 30-35 let je z pohledu životních zkušeností pro závodníky stále skvělé okno,“ dodal Skot, který sám z F1 odešel v roce 2008 v 37 letech.

I přesto, že ve F1 přestal závodit před dvanácti lety, cítí se Coulthard podle svých slov „lépe, než kdy předtím“. Příklad postupného získávání životních zkušeností přitom Coulthard uvádí na Hamiltonovi.

„Nemyslím si, že jezdci postupem času zrychlují. Tím, jak jsou starší, jsou spíše schopni dělat životní rozhodnutí, jako třeba Lewis Hamilton, který si v průběhu posledních let vyjednával o smlouvách sám. Předtím to za něj dělali jiní, ale to jsou životní zkušenosti,“ vysvětluje.

„Nedělá to, protože si chce přidělávat práci, ale proto, že chce mít věci pod kontrolou. Je to jeho kariéra, takže místo aby za něj drobná písmenka ve smlouvě četl někdo jiný, čte si je sám. Myslím, že mladíci, kteří teď přicházejí do formule 1, chtějí smlouvu vidět až ve chvíli, kdy ji podepisují. Budou se rozvíjet, ale pokud jste dostatečně dobří, jste dostatečně staří. Když jste dostatečně dobří, nejste tak staří. To je klíčová zpráva do života a do motorsportu.“

Foto: Getty Images / Lars Baron