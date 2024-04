Nejlepší letošní trénink, říká Hamilton po pátku v Suzuce

„Byl to skvělý trénink,“ řekl Hamilton. „Byl to pro nás opravdu dobrý trénink, byl to nejlepší trénink, jaký jsme letos měli. Auto se v něm chovalo nejlépe v letošním roce.“

„Měl jsem opravdu pozitivní pocity a byl jsem skutečně nadšený, protože tohle je okruh, který každý jezdec miluje. V posledních několika letech jsme měli opravdu složité auto, s nímž se tady jezdí dost těžce. S ohledem na poslední závody, které pro nás byly obtížné, se za poslední týden odvedla skvělá práce.“

„Pokud neuděláme příliš mnoho změn a nepokazíme to, myslím, že pravděpodobně zůstaneme tam, kde jsme."

„V prvním tréninku jsme rozhodně předvedli lepší výkon, než jsme očekávali, takže to bylo příjemné překvapení,“ řekl George Russell.

Russell litoval promarněné příležitosti vyzkoušet změny nastavení ve druhém tréninku, který se odjel na mokré trati.

„Vůz se řídil opravdu příjemně a Lewis i já jsme byli s vyvážením opravdu spokojeni. Když bylo trochu chladněji, fungovalo lépe. Vyzkoušeli jsme řadu věcí, abychom se pokusili udělat auto trochu konzistentnější, když jsou podmínky proměnlivé. Čas ukáže... Druhý trénink byla pro všechny určitě promarněna příležitost, protože jsme měli několik zajímavých věcí, které jsme chtěli vyzkoušet, ale taková je už někdy formule 1.“