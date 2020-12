Nejlepší jezdci nejsou ve formuli 1, říká Pérez

„Myslím si, že Esteban Ocon zmínil, že jezdci jako on ztrácejí místa,“ řekl Pérez.

„Takhle formule 1 funguje. Může to být velmi těžké. Nejlepší piloti bohužel nejsou ve formuli 1. Dál tlačíme a dodáváme výsledky. Myslím si, že je to nejlepší způsob, jak dělat věci.“

„Vždy jsem říkal, že v této fázi kariéry existuje riziko, že si vezmu rok volna. Nikdy nevím, co se stane, jestli budu mít vůli se vrátit, nebo se během toho roku rozhodnu přestat.“

„Ale po dnešku, po posledních několika závodech, jsem odhodlaný být tady, ať už to bude příští rok nebo o rok později.“

„Už mám několik dobrých možností pro rok 22. Nejlepším řešením je samozřejmě pokračovat v příštím roce, ale pokud mám přestat, pak to není katastrofa, můžu se vrátit v roce 22.“

Ocon, který se letos vrátil s Renaultem po sezóně mimo F1, řekl, že sympatizuje s Pérezovou situací. „Je to velmi těžká pozice. Dobře vím, jaké to je. Jsem rád, že Sergio dosahuje výsledků, aby všem ukázal, že si ve formuli 1 zaslouží být. Je to jeden z nejlepších kluků.“

„Nemůže zůstat mimo. To by nebylo normální. Ale někdy je sport takový, bohužel.“