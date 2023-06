Nejkrásnější „gététrojky“? Zandvoort hostí DTM a je na co se dívat!

Trať formule 1 a spolu s Assenem domov světového motorsportu v Nizozemsku. To je přímořský Zandvoort, který právě o tomto víkendu hostí druhé kolo sezony slavného německého seriálu DTM. Ten po přechodu k pravidlům GT3 prožil velký boom v počtu startujících vozů. Na startovním roštu jich pravidelně evidujeme na tři desítky a skutečně je na co se dívat. Ostatně, to v naší galerii můžete posoudit sami…