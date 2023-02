Nejistota práce u Ferrari může Vasseura v Maranellu brzdit, varuje Montoya

Podle bývalého pilota F1 Juana Pabla Montoyi nemá žádný šéf Ferrari své místo jisté. Kolumbijec si proto myslí, že tato nejistota může nového šéfa Scuderie Fréderica Vasseura držet zpátky.

Zatímco vedení Red Bullu a Mercedesu je dlouhá léta stabilní, u Ferrari tomu tak v posledních letech nebylo. Podle Juana Pabla Montoyi může mít nejistota negativní dopad na práci Fréderica Vasseura, který je od 9. ledna novým šéfem Scuderie.

„Myslím, že jednou z těžkých věcí práce u Ferrari je, že nikdo nemá pocit, že má jistotu zaměstnání. Všichni čekají, až šlápnete vedle, aby vás mohli vyhodit. Tak to vidím zvenčí,“ řekl Montoya Autosportu.

„Podíváte se na Toto (Wolffa, pozn. red.) a víte, že Toto nikam nepůjde. Když se podíváte na Christiana (Hornera) nebo na Helmuta (Marka), také víte, že jejich odchod nehrozí. Když se ale podíváte na šéfa Ferrari, tak se sám sebe ptáte, jak dlouho tam asi vydrží,“ prohlásil bývalý pilot Williamsu a McLarenu.

„Myslel jsem si, že na tuto pozici dosadí Jeana Todta. Abych byl upřímný, byl by to můj tip,“ přiznal Montoya svůj nesprávný odhad.

„Doufám ale, že odvedou dobrou práci. Bylo to trochu překvapivé, když začátkem loňského roku měli tak silné auto, ale nevyužili toho. K překvapení všech jsme od nich pak slyšeli, že mohou vyhrát posledních deset závodů, ale nakonec už nevyhráli ani jeden,“ připomněl kolumbijský závodník prohlášení dnes již bývalého šéfa Scuderie Mattii Binotta.

Red Bull by si měl spíš hlídat Mercedes

Zatímco vloni bylo Ferrari nejbližším vyzyvatelem Red Bullu, Montoya je toho názoru, že letos bude situace odlišná.

„Na místě Red Bullu bych se spíše díval na to, co může přinést Mercedes, než na to, co může přinést Ferrari. Když se podíváte na zastávky v boxech a strategie Ferrari, říkáte si, kdo to sakra rozhoduje? Těžko říct, protože vím, že pod tlakem je těžké rozhodovat, ale pokud nejste člověk, který dělá správná rozhodnutí, je podle mě potřeba sehnat někoho jiného,“ nebral si vítěz sedmi velkých cen servítky s tím, že Ferrari dělalo chyby i proto, že je Red Bull opravdu silný.

„Red Bull dělá tak dobrou práci se strategiemi, že všichni ostatní vypadají hloupě.“