Nejistá budoucnost Péreze? Marko teď zase říká něco jiného

Zůstane Sergio Pérez týmovým kolegou Maxe Verstappena také v příštím roce? Zřejmě ano...

„Máme smlouvu,“ řekl Christian Horner pro Speedcafe. „S Checem jsme spokojeni a bude naším jezdcem i příští rok.“

Sergio Pérez má skutečně smlouvu také na rok 2024. Pozornost se tak spíše soustředí na rok 2025. Očekávalo se, že by na Péreze mohl nepřímo tlačit Daniel Ricciardo, ale ten má nyní trochu jiné starosti.

Helmut Marko ale trochu rozvířil vody už pro příští rok, když pro Kleine Zeitung prohlásil, že „ve formuli 1 není nic stoprocentně jisté, to prostě neexistuje. Vždy se někde vyskytnou situace související s výkonem, které je třeba prodiskutovat. V Zandvoortu se na to podíváme a probereme, jak postupovat, pak budeme vědět víc.“

Pérez má letos problémy zejména v kvalifikacích. Za ty se sice body neudělují, ale Mexičan se pak musí prodírat polem na stupně vítězů, kam s mistrovským (RB19 tak již asi můžeme označit) vozem patří.

Na druhou stranu je druhý v šampionátu a jeho náskok na třetího Alonsa roste. V současné době tak Pérez fakticky plní to, co má. Otázkou je, co se bude dít v případě, že se konkurence Red Bullu přiblíží.

Přímo v Zandvoortu ale už Marko Pérezovu budoucnost nezpochybňoval. „Pro roj 2024 je vše jasné,“ reagoval Marko na dotazy Auto Motor und Sport.

Pérez bude dnes na startu až sedmý. Na Verstappena ztratil na osychající trati 1,3 sekundy.

„Pravděpodobně se to smrskne na závod se dvěma zastávkami. To nám otevírá strategické možnosti, jak dostat Sergia dopředu,“ řekl Marko.

Wolff se diví

Toto Wolff, který se rád vyjadřuje ke všemu, uvedl, že ho překvapuje rozdíl mezi jezdci Red Bullu.

„Pérez přece není žádný amatér,“ řekl Wolff. „Je to několikanásobný vítěz grand prix, který umí jezdit rychle, takže je těžké pochopit, proč je ten rozdíl tak obrovský. Na druhou stranu jsme viděli, jak Max ničí všechny své předchozí týmové kolegy. Možná je to proto, že má auto postavené podle svých preferencí.“