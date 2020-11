Nejhorší týmová dvojka v historii Red Bullu, řekl Villeneuve o Albonovi

„Albon je nejhorší týmová dvojka, kterou kdy Red Bull měl,“ řekl Villeneuve pro F1 Maximaal. „Nezaslouží si své místo v týmu.“

Podle Kanaďana je Albon u Red Bull jen z toho důvodu, že má kořeny v Thajsku a Red Bull je z poloviny thajský.

„Je tam jen kvůli pasu, proto je chráněn. Nemá úroveň, jakou by měl mít jezdec Red Bullu. Ještě se zhoršuje, i když se mu stále snaží pomoct.“

Villeneuve neřekl svůj názor na to, kdo by měl Albona nahradit, ale okomentoval situaci Gaslyho. „Je stále naštvaný, že musí zůstat u AlphaTauri, a proto jezdí velmi agresivně. Je to vidět na jeho stylu jízdy, ale to je v pořádku.“