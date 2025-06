Nejhorší pátek v letošním roce, říká Norris

Lando Norris skončil ve druhém tréninku na druhém místě se ztrátou 0,028 sekundy na Russella, ale vypadalo, že McLaren není v ideální kondici, což po trénincích potvrdili i jezdci.

McLaren nasadil v Kanadě novinky v oblasti předního křídla a zadního zavěšení.

„Upřímně řečeno, jsou si dost podobné, ale myslím, že je těžké to říct jen na základě jednoho okruhu,“ řekl Norris, kterého cituje F1.com.

Podle Norrise bude potřeba toho odjet více, „(...) obzvlášť tady je to dost unikátní s množstvím hrbolů a obrubníků a nízkou přilnavostí, kterou tu máme. Je tedy ještě trochu brzy na to, abychom to mohli posoudit, ale všechny věci směřují k tomu, aby se auto posunulo správným směrem a abych měl větší cit, což je dobře. Ale řekl bych, že to byl náročný den – pravděpodobně jeden z nejnáročnějších, jaké jsme letos měli.“

Za celý trénink jsem zajel jedno dobré kolo

„Byli jsme trochu mimo tempo v porovnání s některými ostatními a možná to tak na konci nevypadalo, ale bylo prostě těžké vůbec dát kolo dohromady a být konzistentní – za celý trénink jsem zajel jedno dobré kolo. Máme na čem pracovat.“

„Myslím, že musíme dostat auto do lepšího stavu. Je to náročná trať, ale rozhodně to byl náš nejhorší pátek v roce – nikoliv, co se týče rychlosti, ale nejtěžší na sladění všeho dohromady a nejsložitější. Nejsme daleko, jen to musíme udělat o něco snazší na řízení.“

„Myslím, že jsme stále v dobré pozici, jen je to těsné. Mercedes vypadá velmi rychlý, stejně jako loni tady – loni byl celkem jasně nejlepší. Očekávali jsme, že budou rychlí, dnes to dokázali.“

Podobně to vidí také Oscar Piastri, který skončil v FP2 na šestém místě.

„Rozhodně to skončilo lépe, než to začalo, ale myslím, že je pořád co zlepšovat,“ řekl Piastri. „Byl to trochu složitý den, snažili jsme se najít správné nastavení auta. Myslím, že se tam postupně dostáváme, ale ještě musíme najít něco navíc.“

„Vypadá to, že konkurence je blízko a také otázka, jaké pneumatiky použít, je teď dost zajímavá, takže uvidíme, co z toho zítra vytěžíme.“

„Myslím, že nové díly přinesly to, co jsme od nich očekávali, ale doufejme, že ještě něco navíc dokážeme najít.“

„Udělali jsme podle mě dobrý krok mezi FP1 a FP2 a teď se musíme pokusit udělat ten samý krok znovu. Není důvod k panice, jen se snažíme dostat auto do lepšího nastavení – a mě taky.“