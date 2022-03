Nejhorší noční můra, hodnotí Horner konec závodu

Max Verstappen v Bahrajnu bojoval o vítězství. Leclerca by nejspíše neporazil, ale nebyl daleko. Red Bull však nakonec odjel z prvního závodu s prázdnou. V posledních kolech kvůli problému s palivovým systémem odstoupili oba jezdci.

„Nepamatuji si, kdy se nám to naposledy stalo, ale tohle je vaše nejhorší noční můra,“ přiznal Horner.

Verstappen byl druhý mezi jezdci Ferrari a Pérez čtvrtý před Lewisem Hamiltonem.

„Je obrovským zklamáním nejen ztratit pódium v případě ​​Maxe, ale pak v posledním kole přijít o pódium také s Checem. A on odvedl tvrdou práci v první zatáčce, odrazil Lewise.“

Horner potvrdil, že tým se při testování s problémem nesetkal. „Je to něco, co jsme ještě neviděli. Rozebereme auta, podíváme se na to a pochopíme, v čem byl problém.“

„Je podezřele, že selhání spolu souvisí. Vypadá to na potenciální problém v palivovém systému.“

FIA dala týmům čas navíc na kontrolu jejich palivových čerpadel před závodem. Horner řekl, že jeho tým této příležitosti využil, „ale myslím, že to byl obecný problém, nikoli specifický pro Red Bull.“

„Pozitivní pro nás bylo, že jsme měli velmi konkurenceschopný vůz. Nemyslím si, že jsme dnes měli takovou rychlost jako Charles, ale mezi Maxem a Charlesem jsme viděli skvělé závodění. “

Na otázku, zda ho znepokojuje omezený čas na vyřešení problému před závodem příští týden v Saúdské Arábii, Horner odpověděl: „Ve skutečnosti preferuji příští víkend, nepotřebuji čekat dva týdny s kocovinou z tohoto výsledku.“