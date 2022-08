Nejhorší kvalifikace, kterou jsem za posledních deset let zažil, říká Wolff

V pátek vyšlo najevo, že Leclerc i Verstappen dostanou penalizace a budou startovat z konce pole. Objevily se diskuse, že by to pro Mercedes mohla být příležitost vybojovat letošní první vítězství. Tato možnost je samozřejmě stále ve hře – jezdci Mercedesu odstartují ze čtvrtého a pátého místa. Kvalifikační výsledek je však pro stříbrné šípy studenou sprchou.

Hamilton ztratil na pole position 1,8 sekundy, Russell ještě více. Spa je dlouhým okruhem, takže jinde by byla ztráta menší, ale i tak velká. Připomeňme, že v poslední kvalifikaci před letní přestávkou získal Russell pole position.

„Nemůžete být tři týdny předtím na pole position, i když za úplně jiných podmínek a na jiné trati, a pak být na dalším závodě o 1,8 sekundy pomalejší,“ řekl Toto Wolff. „Musí tu být něco, čemu naprosto nerozumíme, nebo to nechápeme správně.“

„Je jasné, že Red Bull je tady ve své vlastní lize, protože dalším je Ferrari se ztrátou osm desetin. Ale to není žádná útěcha.“

„Je to pro mě nejhorší kvalifikace, kterou jsem za posledních deset let zažil. A bez ohledu na to, z jakých pozic zítra odstartujeme, být minulý víkend na pole position a o tři týdny později nebýt nikde, to je pro nás prostě nepřijatelné.“

Podle Wolffa si Mercedes ztrátu nedokáže vysvětlit. „Kdybychom to pochopili, mohli bychom to vyladit, ale auto má na rovince velký odpor. Lewis říkal, že je to, jako by za sebou táhl padák. Je nestabilní na zádi. V zatáčkách osm a devět je nedotáčivé. Ve vysokých rychlostech skáče a nedává žádnou jistotu.“

„Chci říct, že jsem tady v průběhu celého víkendu neslyšel jediné pozitivum o tom, jak se auto chová.“