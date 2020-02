Nejdříve myslete, než něco řeknete, vzkazuje Steiner Racing Pointu

Některé týmy spolupracují velmi úzce. Týká se to Haasu a Ferrari, kdy americký tým odebírá velké množství dílů od Ferrari a také AlphaTauri a Red Bullu. Můžeme do podobné skupiny nyní zařadit i Racing Point a Mercedes? Minimálně pro letošní rok asi ano.

Když se řešil Haas, patřila k největším kritikům Force India. A Günther Steiner to nyní nezapomněl připomenout.

„Někdy musíte myslet, než začnete mluvit a já to řeknu, protože jednoho dne možná bude řada na vás, a pak už nemůžete jít proti tomu,“ řekl Steiner.

„Jak všichni víme, před několika lety si docela těžce stěžovali, takže nyní se kruh uzavřel. Je to na nich. Je mi to opravdu jedno.“

„Řekl bych to takto: na svém voze používají hodně dílů Mercedesu, tak proč by šli kopírovat Red Bull? S námi je to stejné. Od Ferrari nakupujeme spoustu dílů, takže které auto budeme kopírovat? Myslím, že Ferrari. Pokud bychom kopírovali Toro Rosso nebo Red Bull, byli bychom docela hloupí, protože bychom se pokoušeli vymýšlet něco, co tam není.“

„Myslím, že dělají jen to, co děláme my. Snaží se z toho dostat to nejlepší a použít tento model."

Foto: Getty Images / Charles Coates