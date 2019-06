Nejde o nic zásadního, říká o vylepšení Hondy Gasly

„Tahle bude trochu více zaměřená na výkon, ale neočekáváme od ní obrovský zisk," řekl Gasly ve Franci o třetí specifikaci pohonné jednotky Honda.

„Myslím, že celkový výkon bude mírně vyšší, ale není to tak, že se bude masivně měnit, nebo že bychom dohnali týmy, které mají obrovský náskok.“

„Uvidíme, co můžeme během víkendu udělat. Mělo by nám to trochu více pomoci v závodě. V kvalifikaci se to nebude nijak výrazně lišit.“

Gaslyho čeká domácí závod. Podle něj sedne okruhu Paula Ricarda Red Bullu více, než tomu bylo před dvěma týdny v Kanadě.

„Myslím, že je to trať, která pravděpodobně vyhovuje našemu balíčku o něco více než Kanada. Jsou zde i tak dlouhé rovinky, které jsou pro nás bohužel stále trochu těžké, i když dosahujeme pokroku. Ale na autě máme nové díly a myslím, že bychom tady měli být konkurenceschopnější než v Kanadě.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene