Nejde jen o výkony, říká Hülkenberg o svém konci u Renaultu

Nico Hülkenberg končí na konci sezóny u Renaultu. Tým potvrdil, že ho nahradí Esteban Ocon.

Očekává se, že by Němec mohl zamířit do Haasu, ale ve Spa tato informace potvrzena nebude.

„Je škoda, že cesta s Renaultem skončí po této sezóně, zejména když jsme zatím nebyli schopni dosáhnout našich cílů,“ uvedl Hülkenberg na sociálních sítích.

„Doufali jsme, že v této sezoně uděláme další krok vpřed, ale bohužel se nám to zatím nepovedlo.“

„Je dobře známo, že výběr jezdců není jen o výkonu, je to celá řada faktorů. Ale tak to je. Určitě bychom to všichni rádi viděli jinak ... ale přesto se budu soustředit a pokusím se dosáhnout maximálního úspěchu našeho týmu ve zbývajících závodech!“

„Pokud jde o rok 2020, jsem si jistý, že se najde dobré řešení, ale v tuto chvíli není co oznámit.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos